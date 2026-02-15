Un visa pour le Texas pour Steve Guerdat

Coup double pour Steve Guerdat à Helsinki ! Victorieux du Grand Prix doté de 250'000 euros ...
Un visa pour le Texas pour Steve Guerdat

Un visa pour le Texas pour Steve Guerdat

Photo: KEYSTONE/DPA/DAVID HAMMERSEN

Coup double pour Steve Guerdat à Helsinki ! Victorieux du Grand Prix doté de 250'000 euros, le Jurassien s'est qualifié dans la capitale finlandaise pour la finale de la Coupe du monde à Fort Worth.

Montant Iashin, Steve Guerdat a forcé la décision dans un barrage à sept pour cueillir son deuxième succès cette année sur le front de la Coupe du monde après sa victoire en janvier à Leipzig. Il l'avait également acquis avec Iashin.

Steve Guerdat sera le seul cavalier suisse en lice à Fort-Worth dans la mesure où Alain Jufer et Martin Fuchs ne feront pas le voyage même s'ils se sont également qualifiés. Au Texas, le Jurassien pourrait devenir le premier cavalier à remporter pour la quatrième fois cette finale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Place d’honneur pour Gaëtan Joliat

Place d’honneur pour Gaëtan Joliat

Hippisme    Actualisé le 15.02.2026 - 17:45

Le « rêve d’enfant » d’Alain Jufer menacé par l’avion

Le « rêve d’enfant » d’Alain Jufer menacé par l’avion

Hippisme    Actualisé le 26.01.2026 - 14:39

Un nouveau podium pour Alain Jufer

Un nouveau podium pour Alain Jufer

Hippisme    Actualisé le 25.01.2026 - 18:56

Guerdat maître de Leipzig

Guerdat maître de Leipzig

Hippisme    Actualisé le 18.01.2026 - 20:17

Articles les plus lus

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

Hippisme    Actualisé le 11.01.2026 - 17:21

Guerdat maître de Leipzig

Guerdat maître de Leipzig

Hippisme    Actualisé le 18.01.2026 - 20:17

Un nouveau podium pour Alain Jufer

Un nouveau podium pour Alain Jufer

Hippisme    Actualisé le 25.01.2026 - 18:56

Le « rêve d’enfant » d’Alain Jufer menacé par l’avion

Le « rêve d’enfant » d’Alain Jufer menacé par l’avion

Hippisme    Actualisé le 26.01.2026 - 14:39

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

Hippisme    Actualisé le 11.01.2026 - 17:21

Gaëtan Joliat s’illustre brillamment au CHI de Bâle

Gaëtan Joliat s’illustre brillamment au CHI de Bâle

Hippisme    Actualisé le 12.01.2026 - 14:54

Guerdat maître de Leipzig

Guerdat maître de Leipzig

Hippisme    Actualisé le 18.01.2026 - 20:17

Un nouveau podium pour Alain Jufer

Un nouveau podium pour Alain Jufer

Hippisme    Actualisé le 25.01.2026 - 18:56

Succès de prestige pour Steve Guerdat

Succès de prestige pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 28.12.2025 - 09:48

Gaëtan Joliat veut poursuivre sa belle progression en 2026

Gaëtan Joliat veut poursuivre sa belle progression en 2026

Hippisme    Actualisé le 05.01.2026 - 10:02

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

Hippisme    Actualisé le 11.01.2026 - 17:21

Gaëtan Joliat s’illustre brillamment au CHI de Bâle

Gaëtan Joliat s’illustre brillamment au CHI de Bâle

Hippisme    Actualisé le 12.01.2026 - 14:54