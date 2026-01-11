CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

L'Allemand Richard Vogel, champion d'Europe en titre, a remporté sur United Touch le saut Coupe ...
CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

L'Allemand Richard Vogel, champion d'Europe en titre, a remporté sur United Touch le saut Coupe du monde lors du CHI de Bâle. Meilleur Suisse, Martin Fuchs s'est classé quatrième sur Lorde.

Le Zurichois s'est ainsi bien relancé dans la course à une participation à la finale de la Coupe du monde en avril à Fort Worth, au Texas. Fuchs semble avoir encore trouvé une nouvelle monture lui permet de viser de très bons résultats.

Gaëtan Joliat a été l'un des sept cavaliers, dont deux Suisses, à atteindre le barrage. Le jeune Jurassien (20 ans) a fini septième et ainsi marqué des points pour la troisième fois en trois participations à une épreuve de Coupe du monde.

Le Français Julien Epaillard a manqué le hat-trick sur les bords du Rhin. Victorieux sur Donatello en janvier 2025 et aussi en avril lors de la finale de la Coupe du monde, il était en route pour un nouveau succès, mais une erreur l'a fait devoir se contenter du cinquième rang.

/ATS
 

Actualités suivantes

Gaëtan Joliat s’illustre brillamment au CHI de Bâle

Gaëtan Joliat s’illustre brillamment au CHI de Bâle

Hippisme    Actualisé le 11.01.2026 - 17:20

Gaëtan Joliat veut poursuivre sa belle progression en 2026

Gaëtan Joliat veut poursuivre sa belle progression en 2026

Hippisme    Actualisé le 05.01.2026 - 10:02

Succès de prestige pour Steve Guerdat

Succès de prestige pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 28.12.2025 - 09:48

Gaëtan Joliat signe un top 15 à Londres

Gaëtan Joliat signe un top 15 à Londres

Hippisme    Actualisé le 21.12.2025 - 17:27

Articles les plus lus

« Rendez-vous sport » : le bilan d’un CHI de Genève record avec Alban Poudret

« Rendez-vous sport » : le bilan d’un CHI de Genève record avec Alban Poudret

Hippisme    Actualisé le 15.12.2025 - 10:42

Gaëtan Joliat signe un top 15 à Londres

Gaëtan Joliat signe un top 15 à Londres

Hippisme    Actualisé le 21.12.2025 - 17:27

Succès de prestige pour Steve Guerdat

Succès de prestige pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 28.12.2025 - 09:48

Gaëtan Joliat veut poursuivre sa belle progression en 2026

Gaëtan Joliat veut poursuivre sa belle progression en 2026

Hippisme    Actualisé le 05.01.2026 - 10:02

Plusieurs top-10 pour les cavaliers jurassiens au CHI de Genève

Plusieurs top-10 pour les cavaliers jurassiens au CHI de Genève

Hippisme    Actualisé le 14.12.2025 - 21:00

« Rendez-vous sport » : le bilan d’un CHI de Genève record avec Alban Poudret

« Rendez-vous sport » : le bilan d’un CHI de Genève record avec Alban Poudret

Hippisme    Actualisé le 15.12.2025 - 10:42

Gaëtan Joliat signe un top 15 à Londres

Gaëtan Joliat signe un top 15 à Londres

Hippisme    Actualisé le 21.12.2025 - 17:27

Succès de prestige pour Steve Guerdat

Succès de prestige pour Steve Guerdat

Hippisme    Actualisé le 28.12.2025 - 09:48