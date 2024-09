Martin Fuchs remporte à nouveau le GP à Spruce Meadows

Martin Fuchs a remporté comme l'an dernier le Grand Prix du CSIO 5* de Calgary, l'un des quatre estampillés Grand Chelem avec Aix-La-Chapelle, Genève et Bois-le-Duc.

Le Zurichois s'est imposé en barrage sur Leone Jei. Cette victoire lui permettra de viser une prime de 500'000 dollars en décembre à Genève en cas de succès dans le GP.

Fuchs a certes commis une faute dans le 'jump-off' à Spruce Meadows, après avoir signé l'un des trois doubles sans faute sur le parcours normal. Mais l'Irlandais Kenny Darragh (2e) et Cartello ont été pénalisés pour dépassement de temps en plus d'avoir fait tomber une perche, alors que l'Allemand Daniel Deusser (3e) a commis deux fautes Killer Queen en se montrant le plus rapide.

Steve Guerdat, qui montait Venard et non Dynamix, avec qui il a conquis l'argent aux Jeux olympiques de Paris, a quant à lui été privé de barrage pour neuf centièmes de seconde. Le Jurassien n'a pas fait tomber la moindre perche, mais le point de pénalité écopé sur le premier parcours le relègue au 4e rang.

