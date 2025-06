Pas de podium suisse

Les cavaliers suisses ne sont pas montés sur le podium du Grand Prix du CSIO de St-Gall. Sur Long John Silver, Géraldine Straumann a obtenu le meilleur résultat helvétique en terminant 6e.

La victoire dans cette épreuve dotée de 500'000 euros est revenue au Britannique Scott Brash avec Hello Jefferson. Seize paires, dont six suisses, se sont qualifiées pour le barrage. Steve Guerdat, Nadja Peter Steiner et Janika Sprunger ont attaqué, réalisant parfois le meilleur temps, avant de commettre une faute.

Martin Fuchs, sur Commissar Pezi, a de son côté clairement manqué la défense de son titre avec deux fautes sur le premier parcours. Le Zurichois a vu sa série de podiums à St-Gall prendre fin après ses victoires en 2022 et 2024 et sa 2e place en 2023.

Nadja Peter Steiner sur Mila et Guerdat sur Dynamix, qui avaient assuré la 3e place à la Suisse dans le Prix des Nations vendredi avec deux parcours sans faute chacun, ont récidivé sur le parcours normal dimanche. Lors du barrage, Guerdat était en passe de remporter sa 29e victoire avant de commettre une faute sur un oxer. Nadja Peter Steiner et sa jument n'ont elles laissé passer la victoire qu'au dernier obstacle. Janika Sprunger et Orelie ont également pris quatre points de pénalité lors du dernier saut.

Scott Brash est un beau vainqueur. Le Britannique est surnommé 'Mister Grand Slam'. Il a remporté les trois épreuves principales consécutives des tournois CHI Genève 2014, CHIO Aix-la-Chapelle 2015 et Spruce Meadows Calgary 2015 sur Hello Sanctos. A St-Gall, il a remporté sa première victoire après avoir terminé 2e en 2021.

/ATS