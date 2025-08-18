Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles ...
Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles. La décision émane de la Commission de sélection de Swiss Equestrian, a indiqué la Fédération.

Récemment, des procédures judiciaires à l'encontre du cavalier ont été rendues publiques dans les médias. Pius Schwizer connaît de sérieux problèmes financiers.

Sa situation actuelle 'n'est plus compatible avec les exigences nécessaires pour représenter la Suisse au plus haut niveau en tant que membre de l'équipe suisse élite de saut d'obstacles', a indiqué Swiss Equestrian dans un communiqué. La suspension du cavalier est prononcée pour une durée indéterminée, mais elle sera régulièrement réexaminée par la Commission en fonction de l'évolution de la situation de Pius Schwizer.

Le sexagénaire peut cependant participer à des concours nationaux et internationaux, mais uniquement à titre individuel.

/ATS
 

Actualités suivantes

Gaëtan Joliat a montré qu’il « avait sa place parmi les meilleurs »

Gaëtan Joliat a montré qu’il « avait sa place parmi les meilleurs »

Hippisme    Actualisé le 18.08.2025 - 12:15

Gaëtan Joliat vice-champion de Suisse de saut d’obstacles

Gaëtan Joliat vice-champion de Suisse de saut d’obstacles

Hippisme    Actualisé le 17.08.2025 - 18:56

Jacky Studer conserve son titre de champion jurassien

Jacky Studer conserve son titre de champion jurassien

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 18:28

Steve Guerdat a fini par craquer

Steve Guerdat a fini par craquer

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 18:08

Articles les plus lus

Les champions jurassiens seront couronnés au Mont-de-Coeuve

Les champions jurassiens seront couronnés au Mont-de-Coeuve

Hippisme    Actualisé le 17.07.2025 - 08:26

Steve Guerdat a fini par craquer

Steve Guerdat a fini par craquer

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 18:08

Jacky Studer conserve son titre de champion jurassien

Jacky Studer conserve son titre de champion jurassien

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 18:28

Gaëtan Joliat vice-champion de Suisse de saut d’obstacles

Gaëtan Joliat vice-champion de Suisse de saut d’obstacles

Hippisme    Actualisé le 17.08.2025 - 18:56

Steve Guerdat s’attaque au gratin européen

Steve Guerdat s’attaque au gratin européen

Hippisme    Actualisé le 14.07.2025 - 17:03

Les champions jurassiens seront couronnés au Mont-de-Coeuve

Les champions jurassiens seront couronnés au Mont-de-Coeuve

Hippisme    Actualisé le 17.07.2025 - 08:26

Steve Guerdat a fini par craquer

Steve Guerdat a fini par craquer

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 18:08

Jacky Studer conserve son titre de champion jurassien

Jacky Studer conserve son titre de champion jurassien

Hippisme    Actualisé le 20.07.2025 - 18:28

Les cavaliers jurassiens loin de leurs ambitions en Allemagne

Les cavaliers jurassiens loin de leurs ambitions en Allemagne

Hippisme    Actualisé le 13.07.2025 - 20:58

Steve Guerdat 3e du Grand Prix de Falsterbo

Steve Guerdat 3e du Grand Prix de Falsterbo

Hippisme    Actualisé le 14.07.2025 - 08:17

Steve Guerdat s’attaque au gratin européen

Steve Guerdat s’attaque au gratin européen

Hippisme    Actualisé le 14.07.2025 - 17:03

Les champions jurassiens seront couronnés au Mont-de-Coeuve

Les champions jurassiens seront couronnés au Mont-de-Coeuve

Hippisme    Actualisé le 17.07.2025 - 08:26