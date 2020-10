Le derby HCDV-HCSI reporté

Le derby de 1re Ligue de hockey sur glace prévu mercredi entre le HC Delémont-Vallée et le HC St-Imier (20h15) est annulé et sera reporté à une date ultérieure. L’information a d’abord filtré sur le site de la ligue puis confirmée par le club delémontain sur les réseaux sociaux. Le HCDV avait formulé une demande de report en raison des nombreuses quarantaines au sein de son effectif. Les fantômes n’ont d’ailleurs pas pu patiner depuis dix jours et auraient dû jouer un match officiel après un seul entraînement. Une partie des quarantaines observées par les joueurs se termineront mardi soir, les Delémontains devraient donc être sur la glace samedi pour affronter Yverdon-les-Bains. Le HC St-Imier disputera, lui, son prochain match samedi face à Unterseen-Interlaken. /jpi