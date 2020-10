Le HCDV rate le coche

Le HC Delémont-Vallée s’est trouvé impuissant dans le derby. Les Jurassiens se sont inclinés contre St-Imier 5-2 (1-0, 0-0, 4-2) lundi dans le cadre du championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Avec cette défaite les Vadais ont été dépassés au classement par leur adversaire du soir. Ils figurent ainsi à la 5e place à 11 points du leader mais avec deux matches de moins.





Chacun son tour

Les deux premières périodes auront vu des équipes commettre beaucoup d’erreurs qui ont mis leur adversaire dans le match. Le HC Delémont-Vallée, malgré un bon début de premier tiers, a été trop laxiste défensivement en début de match. Les joueurs de Michaël Chételat ont mis beaucoup de pression dans les premières minutes mais n’ont pas été assez strict dans leur façon de défendre. Cela a donc permis à St-Imier de se remettre dans son match. C’est donc logiquement qu’ils en ont profité pour inscrire le 1-0 (11e). Kenny Camarda s’est trouvé seul devant la cage delémontaine pour récupérer un puck qui trainait et tromper le portier. Les erreurs se sont succédé du côté du HCDV et elles auraient pu couter cher mais le gardien Stéphane Panseri s’est montré intransigeant par la suite. Dans le deuxième tiers, c’était au tour du HCSI de remettre son adversaire dans le moule. En effet, pour les Bats, ce ne sont pas les erreurs tactiques ou techniques qui leur ont fait défaut mais plutôt le nombre de fautes provoquées. Ce ne sont pas moins de six pénalités qui ont été distribuées aux hommes de Steve Pochon dans cette période. Les supériorités numériques ont ainsi permis aux Vadais de se remettre en jambe et de proposer un jeu beaucoup plus séduisant, malheureusement pour eux non-décisif. Malgré toutes les frayeurs, c’est toujours le HCSI qui menait 1-0 au moment d’aller prendre le deuxième thé.





Un dernier tiers plus débridé

C’est avec une toute autre motivation que les deux formations sont revenues sur la glace. Le rythme imposé était beaucoup plus plaisant. St-Imier ne s’est pas fait prier pour doubler la mise après seulement une minute de jeu. C’est Quentin Pecault qui a trouvé le chemin des filets sur une action bien construite en contre-attaque. Les Bats semblaient avoir fait le plus dur mais c’était sans compter un sursaut d’orgueil du HCDV. Clément Stemer s’est fait l’auteur d’une action en solitaire à trois contre quatre pour réduire le score (48e). Une nouvelle pénalité a ensuite permis à Arnaud Neukomm de venir égaliser grâce à une frappe de la ligne bleu. Cependant, l’expérience de St-Imier et sa détermination ont fait qu’à peine une minute après, les joueurs de Steve Pochon reprenait les devants grâce à un boulet de canon de Yoan Vallat. Le HCSI a ensuite imposé un tout autre rythme qui a totalement empêché les Vadais de reconstruire ses offensives. Kenny Camarda (58e) et Quentin Pecault (59e) se sont contentées d’inscrire chacun un doublé dans la cage vide afin de crucifier les espoirs des fantômes. /lge