Le HCDV craque à 8’’ du terme

Le HC Delémont-Vallée concède la défaite à huit secondes de la fin du 3e tiers. Les hommes de Michaël Chételat ont perdu à Sion 3-2 (1-1, 1-0, 1-1) samedi soir en 1re ligue de hockey sur glace. Arnaud Neukomm a inscrit la 1re réussite des Delémontains à la 13e minute pour revenir à 1-1. Le HCDV a ensuite reçu le 2e but à… huit seconde de la fin du 2e tiers, mais Arthur Pouilly (58e) a permis aux siens de revenir une nouvelle fois au score. Les Jurassiens ont fini par s’incliner sur une réussite encaissée à huit petites secondes de la sirène. C’est la 2e défaite du HCDV en trois matches. La formation delémontaine est 9e, à un point du 8e Saastal et également à un point de la lanterne rouge Vallée de Joux. Elle a toutefois un match de plus à disputer que ces deux équipes. /tri