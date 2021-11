La passe de quatre pour Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée caracole au pied du podium. Les hockeyeurs de 1re ligue ont dominé Meyrin-Genève 3-2 aux tirs au but samedi à domicile. Menés dès la 4e minute, les Jurassiens ont égalisé et pris les devants grâce aux deux réussites de Tristan Vauclair (31e et 43e). Les Genevois sont revenus à la marque à 22 secondes de la sirène après avoir sorti leur gardien. Lors de la séance de tirs au but, Arnaud Neukomm et Lucas Bonati ont trouvé la faille pour offrir deux points aux Delémontains. Ce 4e succès de rang permet au HCDV de grimper à la 4e place à un point d’Adelboden qui doit encore jouer samedi soir. /tri