Le HCDV joue à se faire peur

Le HC Delémont-Vallée a pris une avance bienvenue. Les hockeyeurs de la capitale ont gagné 6-5 sur la glace d’Unterseen-Interlaken samedi en 1re ligue. Ils ont encaissé l’ouverture du score, avant de parfaitement réagir dans le tiers médian. Les Fantômes ont en effet marqué cinq fois en moins de 8 minutes par l’intermédiaire d’Arthur Pouilly, Arnaud Neukomm, Dylan Marquis et Tristan Vauclair à deux reprises pour se détacher. Les Bernois ont ensuite été plus pressants pour se rapprocher à deux longueurs, mais Jérôme Péteut a inscrit le but décisif à un quart d’heure de la fin du match. Le HCDV a ensuite joué à se faire peur en prenant deux buts en 30 secondes en toute fin de match, mais il est parvenu à tenir son avantage. Les Jurassiens gardent la 3e place du podium. /emu