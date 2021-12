Cyrill Pasche : « Est-ce qu’on aura des reports de matches en début d’année à cause de la Coupe Spengler ? »

A quatre jours du début de la Coupe Spengler, le maintien de la compétition de hockey sur glace fait débat. Team Canada et Ambri-Piotta se sont retirées en raison de la pandémie de coronavirus. Une sélection bernoise et le Slovan Bratislava les remplaceront à Davos. Cyrill Pasche, journaliste et ancien joueur du HC Ajoie, estime que la Coupe Spengler fait peser un risque sur le championnat de National League : « C’est la crainte des supporters du hockey suisse : est-ce qu’on aura des reports de matches en début d’année à cause de la Coupe Spengler et du brassage de joueurs ? », se demande-t-il.