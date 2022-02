Le HC Delémont-Vallée s’incline au bout du suspense

Cruel dénouement pour le HC Delémont-Vallée. Les hockeyeurs vadais ont plié l’échine 5-4 après les tirs au but (2-0 1-3 1-1 0-0) sur la glace de Sion jeudi lors du premier acte des quarts de finale des play-off de 1re ligue. Menés de deux longueurs après 20 minutes, les Fantômes ont refait surface lors d’un tiers médian animé. Ils ont égalisé par Clément Stemer et Bryan Dick, avant que Vincent Stemer ne répondent une nouvelle fois aux Valaisans pour attaquer la dernière période à 3-3. Les joueurs locaux ont à nouveau pris les devants dès le retour du 2e thé, mais Arnaud Neukomm a permis au HCDV de s’offrir une prolongation. Les Delémontains ont finalement été dominés 3-1 lors des tirs au but. Ils se retrouvent menés 1-0 dans cette série au meilleur des cinq matches. /emu