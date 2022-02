Le HC Delémont-Vallée déjà dos au mur

Le HC Delémont Vallée n’a plus droit à l’erreur. Il a plié l’échine devant Sion 7-3 (3-1 1-2 3-0) samedi à domicile lors du 2e acte des quarts de finale des play-off de 1re ligue de hockey sur glace. Les Fantômes ont été pris à froid en encaissant deux buts avant le premier quart d’heure. Loris Schlüchter a réduit l’écart, mais les Valaisans ont repris deux longueurs d’avance avant le premier thé et même trois juste au retour des vestiaires. Les joueurs de Michaël Chételat ont poussé et ont trouvé le chemin des filets par Tristan Vauclair et Dylan Marquis pour revenir à un but de leur adversaire. Ils ont toutefois craquer dans la dernière période pour voir les visiteurs s’envoler au tableau d’affichage. Le HCDV se retrouve mené 2-0 dans cette série au meilleur des cinq matches. /emu