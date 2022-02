Insolite : Un « jet privé » pour un joueur du HCDV

C'est monnaie courante pour les stars internationales ou une équipe de Ligue des Champions. Mais beaucoup plus insolite quand on parle de 1re ligue de hockey sur glace. Et pourtant, un joueur du HC Delémont-Vallée s’apprête à faire le déplacement à Sion en avion ce mardi soir pour disputer un match de play-off ! Les Delémontains, menés 2-0 dans leur série de quart de finale et dos au mur, disputeront un match décisif sur la glace de Sion à 20h15. Pas toujours facile de se libérer à temps pour un joueur amateur qui a des contraintes professionnelles.