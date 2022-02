Fin de saison pour le HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée est en vacances. Les joueurs de la capitale se sont inclinés 4-3 mardi soir à Sion lors du 3e acte des quarts de finale de play-off de 1re ligue de hockey sur glace. Ce nouveau revers, le troisième en six jours face aux Valaisans, met fin à la série qui se joue au meilleur des cinq matches. Tout avait pourtant bien commencé pour les Jurassiens qui ont ouvert le score après 29’’ de jeu par Célien Gygax. Ils ont toutefois concédé l’égalisation huit minutes plus tard. Les hommes de Michael Chételat se sont retrouvés menés après le premier thé en encaissant un but en infériorité numérique. Les Fantômes sont parvenus à recoller au score grâce à Léo Gygax (37e). Le dernier tiers a sonné le glas des espoirs delémontains. Le HCDV a encaissé un troisième but (46e) et a vu la victoire s’envoler définitivement après une nouvelle réalisation valaisanne onze minutes plus tard. Les Jurassiens ont réduit l’écart à 20’’ de la sirène finale avec un but d’Arthur Pouilly. Trop tardif pour perturber Sion qui poursuit sa route en play-off, tandis que Delémont-Vallée range les patins en s’inclinant 3-0 dans cette série. /nmy