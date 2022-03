La formation delémontaine s’est illustrée le week-end dernier. L’équipe U17-A du HC Delémont-Vallée a remporté le titre de champion romand. Les Fantômes ont battu samedi à Fribourg Les Griffons aux tirs au but après un match nul 0-0 lors de la deuxième manche de la finale. Le HCDV l’avait emporté à domicile 5-1 une semaine plus tôt. L’équipe U17 est notamment entraînée par Tristan Vauclair, qui part donc au Mouvement Junior du HC Ajoie sur un titre, et Alan Chappuis. /comm-jpi