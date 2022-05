Le HCDV présente ses renforts

Deux défenseurs et trois attaquants renforcent les rangs du HC Delémont-Vallée. Le club vadais de 1re ligue de hockey sur glace a présenté mardi soir son contingent pour la saison 2022-2023. A l’arrière, les défenseurs Evan Fluri (retour de l’étranger) et Tim Koller (EHC Basel) rejoignent le HCDV. Les attaquants Thibaut Henry (HC Ajoie), Jérôme Péteut (HC Moutier) et Gaëtan Struchen (HC Saint-Imier) feront eux aussi partie du groupe de l’entaîneur Michaël Chételat la saison prochaine. Sept joueurs quittent le club vadais. /comm-mmi