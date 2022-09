L’appétit du HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée entame son championnat de 1re ligue alors même que sa patinoire n’est pas encore ouverte. C’est le début de saison pour le moins cocasse qui attend les Fantômes. Les joueurs de la capitale jurassienne se rendent à Yverdon ce vendredi à 20h30 en ouverture de leur millésime 2022/2023, alors que la glace de la patinoire delémontaine ne sera à disposition qu’à partir de samedi. Qu’à cela ne tienne, le HCDV attaque cet hiver avec appétit. « On peut vraiment faire un bon classement. On s’est donné comme objectif d’être dans le top 6. Le plus important reste la participation aux play-off », détaille Michael Chételat. L’entraîneur vadais voit un championnat équilibré, même si « Wiki-Münsingen, Adelboden, Sion et St-Imier seront devant », selon lui.