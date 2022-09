Rendez-vous sport : « On milite pour un déplacement du début du championnat »

La saison de 1re ligue de hockey sur glace est lancée pour la seule équipe jurassienne présente dans ce championnat : le HC Delémont-Vallée a gagné à Yverdon 2-1 vendredi en ouverture de saison. Au-delà de l’aspect sportif, le début de saison du HCDV n’est pas idéal pour les joueurs du président Vincent Queloz. La glace n’est opérationnelle que depuis samedi à Delémont forçant le déplacement du premier match à l’extérieur et une préparation hors de la capitale jurassienne. « C’est déplacer tout le vestiaire, notamment à Porrentruy, on loue de la glace à des heures irrégulières, en fin de soirée, pour les joueurs c’est très compliqué », explique Vincent Queloz. « Location de la glace, déplacements, organisation » représentent une facture supplémentaire pour le club. « Ça fait quelques années qu’on milite pour un déplacement du début du championnat au mois d’octobre. La moitié des équipes finiront leur championnat entre fin janvier et début février et ça ce n’est pas possible », ajoute le président du HCDV. /mmi