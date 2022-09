Le HC Delémont-Vallée renversé sur sa glace

Un départ canon ne suffit pas au bonheur du HC Delémont-Vallée. Les protégés de Michael Chételat n’ont pas résisté à Adelboden ce mercredi et se sont inclinés 7-4 sur leur glace en 1re ligue de hockey sur glace. Pourtant, les joueurs de la capitale ont signé le meilleur départ en menant 2-0 après 4’ de jeu grâce à Célien Gygax (1re) et Vincent Stemer (4e). Renversé par les visiteurs, ils ont su revenir sur leurs talons à l’entame du sprint final après des réussites de Bryan Dick (35e 5-3) et Léo Gygax (49e 5-4). Mais une double pénalité a été fatale au HCDV à 5’ de la fin de la rencontre.

Le club jurassien subit sa 2e défaite de suite, la 2e à domicile. Il perd un rang au classement pour occuper la 10e place avec 3 points d’avance sur les deux derniers. /msc