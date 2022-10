Le HC Delémont-Vallée subit la loi du HC Tramelan

Les retardataires ont eu tort dimanche. Le HC Delémont-Vallée a laissé filer le derby de 1re ligue de hockey sur glace contre le HC Tramelan en perdant 4-3 (3-1 1-1 0-1) sur sa glace. L’équipe locale a ouvert le score après seulement 47 secondes de jeu sur une contre-attaque bien menée et conclue par Célien Gygax. Piqués au vif, les Requins ont répondu 23 secondes plus tard sur un centre de Matthias Von Dach mis au fond par Julian Beruwalage. Le tableau d’affichage annonçait donc 1-1 alors que la rencontre n’avait commencé que depuis 70 secondes ! Les Delémontains ont ensuite loupé le coche, alors que les visiteurs écopaient de deux pénalités presque coup sur coup. Au contraire, ils se voyaient eux-mêmes sanctionnés pour un surnombre. Les joueurs de Martin Bergeron ont en profité à peine de retour à 5 contre 4 sur la glace avec le doublé de Julian Beruwalage à la 12e. Dany Kocher donnait même deux sucres d’avance au HCT 69 secondes avant la fin du premier tiers.

Les Fantômes sont revenus plus volontaires pour la période médiane, mais ils ne sont pas parvenus à suffisamment bousculer les hockeyeurs du Jura bernois pour les faire douter. C’est même Tramelan qui prenait trois longueurs d’avance grâce à Gil Hostettmann à la 27e (4-1). L’abnégation jurassienne était toutefois récompensée quelques minutes plus tard lorsque Arnaud Neukomm a réduit l’écart. Les joueurs de Michaël Chételat ont bénéficié d’une supériorité numérique dans la foulée, sans parvenir à exploiter ce momentum.

Dans le dernier « vingt », le HC Delémont-Vallée a continué de pousser et de faire petit à petit reculer le HC Tramelan. L’effort a été matérialisé par le deuxième but de la soirée de Célien Gygax, qui a ramené les joueurs de la capitale à une petite longueur à un peu moins de quatre minutes de la sirène finale. Les hommes de Martin Bergeron ont toutefois su serrer les rangs lors d’une fin de partie pleine de suspense pour conserver leur avantage jusqu’à la fin. Les Jurassiens ont concédé leur 5e défaite de rang, en 6 journées. Ils pointent à la 11e et avant-dernière place du classement, à 3 unités de la 8e place. /emu