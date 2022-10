Rendez-vous sport : le HCFM à la peine

Le HC Franches-Montagnes termine le 1er tour de MyHockey League tout en bas du classement. Pour les Jurassiens, néo-promus en 3e division nationale, l’apprentissage n’est pas simple. Après onze matches, le HCFM n’a gagné qu’une seule fois dans le temps réglementaire. Il se retrouve ainsi dernier, à quatre points des play-off. Le classement est plutôt justifié pour l’entraîneur du HCFM, Michaël Neininger : « Je pense qu'on n'est pas loin de notre place », estime-t-il. « Il faut trouver l'alchimie. Sur deux-trois matches on a manqué d'expérience et de bagage, explique le technicien. Ce n’est jamais évident de composer avec des licences B. On en a une dizaine ». Et au moment de se projeter sur la suite de la saison, Michaël Neininger tente un pronostique : « Se baser sur une quinzaine de points lors du 2e tour sera déjà pas mal ». /mmi-nmy