Peter Oppitz sur le banc de la réserve du HCFM

Un nom bien connu dans le monde du hockey sur glace de notre région débarque sur le banc de la réserve du HC Franches-Montagnes. Peter Oppitz sera à la tête de la formation jurassienne de 2e ligue la saison prochaine. Le club taignon l'annonce ce mercredi dans un communiqué. Le Slovaque avait entraîné le HC Moutier pendant sept saisons. Il a passé les deux derniers exercices à la tête du HC Reconvilier. /comm-mle