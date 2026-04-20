Gilles Voirol entraînera Neuchâtel

L’ancien entraîneur-assistant du HC Franches-Montagnes devient coach principal de l’élite du hockey sur glace féminin neuchâtelois. Gilles Voirol, qui a aussi entraîné le HC Delémont-Vallée en 1re ligue, prend la tête de l’équipe de Women’s League de la Neuchâtel hockey academy. Une annonce faite ce lundi par le club neuchâtelois. L’équipe du littoral a terminé la saison dernière en play-out. /comm-mmi

