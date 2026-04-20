Gilles Voirol entraînera Neuchâtel

Le Jurassien, qui vient de quitter son poste d’entraîneur-assistant au HC Franches-Montagnes ...
Gilles Voirol entraînera Neuchâtel

Le Jurassien, qui vient de quitter son poste d’entraîneur-assistant au HC Franches-Montagnes, prend la tête de l’équipe neuchâteloise en Women’s League de hockey sur glace. La Neuchâtel hockey academy l’annonce ce lundi.

Gilles Voirol quitte le poste d'assistant au HC Franches-Montagnes pour prendre la tête de l'équipe féminine de Neuchâtel. (Photo : archives, Georges Henz.) Gilles Voirol quitte le poste d'assistant au HC Franches-Montagnes pour prendre la tête de l'équipe féminine de Neuchâtel. (Photo : archives, Georges Henz.)

L’ancien entraîneur-assistant du HC Franches-Montagnes devient coach principal de l’élite du hockey sur glace féminin neuchâtelois. Gilles Voirol, qui a aussi entraîné le HC Delémont-Vallée en 1re ligue, prend la tête de l’équipe de Women’s League de la Neuchâtel hockey academy. Une annonce faite ce lundi par le club neuchâtelois. L’équipe du littoral a terminé la saison dernière en play-out. /comm-mmi 


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