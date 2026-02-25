Le HCFM est dos au mur

Le HC Franches-Montagnes n’a plus le droit à l’erreur dans son quart de finale de play-off, en MyHockey League. Les Jurassiens ont perdu 5-1 mardi soir sur la glace de Langenthal. Ils sont à présent menés 2-0 dans cette série qui se joue au meilleur des cinq rencontres. Dans un Schoren garni de près de 1'300 personnes, le HCFM a pourtant pris le taureau par les cornes. Il a ouvert la marque à la 10e minute de jeu grâce à Lee Roberts. Les protégés de Gary Sheehan n’ont toutefois pas réussi à conserver cet avantage et encore moins à l’accentuer. En 1’24’’, les Bernois sont parvenus à égaliser et prendre les devants en début de deuxième période. Leur égalisation est même tombée alors que le HCFM patinait avec un homme de plus sur la glace. Incapables de réagir, ni à 5 contre 5, ni à 5 contre 4, les Taignons ont encore encaissé un but en fin de deuxième période. Face à de robustes et solides Alémaniques, les Jurassiens ont peiné à trouver des solutions et n’ont pas réussi à relancer cet acte II. Karym Krayem a inscrit un doublé dans le dernier tiers-temps pour ôter tout espoir de retour à Franches-Montagnes. La rencontre s’est finie sous tension, le Jurassien Ziyad Boukamel et le Bernois Yann Stöckli en venant aux mains. Le HCFM doit à présent rapidement trouver des solutions pour relancer une série mal emmanchée et pour contenir les velléités offensives de Langenthal. L’équipe bernoise a déjà marqué neuf fois depuis le début de cette série, emmenée par des frères Krayem intenables. L’acte III se tient jeudi soir à Saignelégier. /mle