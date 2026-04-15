Continuité au HCFM

Outre l’arrivée de l’ancien Ajoulot et Chaux-de-Fonnier Steven Macquat, le HC Franches-Montagnes confirme de nombreux joueurs. Plusieurs prolongations ont été signées et communiquées ce mercredi. Le gardien Hugo Cerviño (deux saisons), les défenseurs Eliott Meyrat (une saison), Ludovic Voirol (deux saisons), Even Helfer (deux saisons) et Maxime Wälti (deux saisons), ainsi que les attaquants Tanguy Maillard (une saison), Lee Roberts (une saison), Loris Masini (deux saisons), Jérémy Chèvre (deux saisons) et Jayson Ren (deux saisons) poursuivent l’aventure avec le HCFM. « Nous sommes très satisfaits de ces prolongations, qui nous permettent de conserver une base solide et impliquée », se réjouit le directeur sportif Michaël Röthenmund.

La situation de l’entraîneur Gary Sheehan – qui est sous contrat avec Olten – n’est pas encore figée. « Elle évolue positivement. Les discussions entre les parties sont en bonne voie et un accord est proche », selon le HCFM. De son côté, son assistant Gilles Voirol quitte le navire. Le club taignon annonce que ce dernier « s’engage dans un nouveau défi en tant qu’entraîneur principal. » /comm-mle