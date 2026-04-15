Steven Macquat : « Je n’aurais pas pu rêver mieux »

Un hockeyeur du cru tire sa révérence après être allé au bout de son rêve. Steven Macquat a annoncé en fin de semaine passée qu’il mettait un terme à sa carrière au plus haut niveau. Il a joué les deux derniers hivers à La Chaux-de-Fonds où il a remporté un titre de champion de Swiss League et deux Coupes de Suisse. Il avait auparavant passé huit saisons au HC Ajoie pour un total de près de 400 matches en « jaune et noir », avec à la clé une promotion en National League et une première Coupe de Suisse, soulevée en 2020 à Lausanne face à Davos, ce qu’il qualifie comme étant son plus beau souvenir.

Une non-reconduction de contrat au HCC, conjuguée à une opportunité professionnelle, l’ont convaincu qu’il était temps d’ouvrir un nouveau chapitre à 30 ans. « Je pense que je suis un privilégié, j’ai eu de la chance d’avoir du succès, de gagner des titres, ce sont des souvenirs qui sont incroyables. J’ai fait partie d’équipes avec de super noyaux, c’était cool de pouvoir partager ça avec ces gars, la plupart ce sont des amis. Et en plus, de pouvoir faire ça en partie avec le club de mon canton, c’était encore mieux, donc je pense que c’était une belle carrière », confie Steven Macquat, qui avait préparé son avenir avec des études à la HEG et qui travaillera désormais à 100% pour une entreprise de sous-traitance horlogère.