Steven Macquat : « Je n’aurais pas pu rêver mieux »

L’attaquant jurassien de 30 ans n’a aucun regret au moment de mettre un terme à sa carrière ...
Steven Macquat : « Je n’aurais pas pu rêver mieux »

L’attaquant jurassien de 30 ans n’a aucun regret au moment de mettre un terme à sa carrière de hockeyeur professionnel. Il rejoint le HC Franches-Montagnes en MyHockey League.

Steven Macquat met un terme à sa carrière de hockeyeur professionnel. Il poursuivra l'aventure au HC Franches-Montagnes. Steven Macquat met un terme à sa carrière de hockeyeur professionnel. Il poursuivra l'aventure au HC Franches-Montagnes.

Un hockeyeur du cru tire sa révérence après être allé au bout de son rêve. Steven Macquat a annoncé en fin de semaine passée qu’il mettait un terme à sa carrière au plus haut niveau. Il a joué les deux derniers hivers à La Chaux-de-Fonds où il a remporté un titre de champion de Swiss League et deux Coupes de Suisse. Il avait auparavant passé huit saisons au HC Ajoie pour un total de près de 400 matches en « jaune et noir », avec à la clé une promotion en National League et une première Coupe de Suisse, soulevée en 2020 à Lausanne face à Davos, ce qu’il qualifie comme étant son plus beau souvenir. 

Une non-reconduction de contrat au HCC, conjuguée à une opportunité professionnelle, l’ont convaincu qu’il était temps d’ouvrir un nouveau chapitre à 30 ans. « Je pense que je suis un privilégié, j’ai eu de la chance d’avoir du succès, de gagner des titres, ce sont des souvenirs qui sont incroyables. J’ai fait partie d’équipes avec de super noyaux, c’était cool de pouvoir partager ça avec ces gars, la plupart ce sont des amis. Et en plus, de pouvoir faire ça en partie avec le club de mon canton, c’était encore mieux, donc je pense que c’était une belle carrière », confie Steven Macquat, qui avait préparé son avenir avec des études à la HEG et qui travaillera désormais à 100% pour une entreprise de sous-traitance horlogère. 

Steven Macquat : « C’était le bon moment. »

Ecouter le son

Steven Macquat ne range pas pour autant les patins, puisqu’il s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le HC Franches-Montagnes en MyHockey League. « Je me réjouis vraiment beaucoup  de retrouver ce hockey un peu plus plaisir, amateur, même si c’est un très bon niveau, et surtout aussi de retrouver des copains, beaucoup avec qui j’ai joué dans ma carrière. J’ai 30 ans, je suis en forme, je me voyais mal tout stopper d’un coup », conclut Steven Macquat qui devrait retrouver un certain Gary Sheehan dont la prolongation à Saignelégier est en bonne voie. /emu

Steven Macquat a passé huit saisons sous les couleurs du HC Ajoie. (Photo : archives) Steven Macquat a passé huit saisons sous les couleurs du HC Ajoie. (Photo : archives)


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Continuité au HCFM

Continuité au HCFM

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 18:00

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 08:53

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 05:03

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 17:16

Articles les plus lus

Anttoni Honka et les Français du HCA en équipes nationales

Anttoni Honka et les Français du HCA en équipes nationales

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 12:09

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 17:16

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 05:03

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 08:53

Pas de play-off pour Josi et les Predators

Pas de play-off pour Josi et les Predators

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 07:15

Anttoni Honka et les Français du HCA en équipes nationales

Anttoni Honka et les Français du HCA en équipes nationales

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 12:09

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 17:16

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 05:03

Du mouvement attendu devant la cage du HC Ajoie

Du mouvement attendu devant la cage du HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 13.04.2026 - 12:12

Genève a été trop généreux en défense

Genève a été trop généreux en défense

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 05:04

Pas de play-off pour Josi et les Predators

Pas de play-off pour Josi et les Predators

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 07:15

Anttoni Honka et les Français du HCA en équipes nationales

Anttoni Honka et les Français du HCA en équipes nationales

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 12:09