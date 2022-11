Le HC Delémont-Vallée devient lanterne rouge

Les Fantômes ne font guère peur en ce début d’hiver. Le HC Delémont-Vallée a concédé ce samedi une 7e défaite en 9 matches dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Les protégés de Michael Chételat ont chuté face à Saastal 3-2 dans la capitale jurassienne. Ce nouveau revers les repousse à la 12e et dernière place du classement. Le HCDV est à 3 longueurs des 10e et 11e avec respectivement 1 et 2 matches de moins.

Samedi soir, les Fantômes se sont retrouvés menés 3-0 à la 24e. Gaëtan Struchen à la 40e et Cyril Taillard à la 45e, à chaque fois en supériorité numérique, ont redonné espoir aux locaux, en vain. /msc