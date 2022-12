Rendez-vous sport : le HC Vendlincourt « à sa place »

Rendez-vous sport reçoit ce lundi un club néo-promu en 2e ligue de hockey sur glace, le HC Vendlincourt. Le président Gauthier Corbat était l’invité de La Matinale alors que son équipe se classe 5e après 11 matches et à 7 points de la tête. « La 5e place est conforme à la forme actuelle de l’équipe », estime Gauthier Corbat qui admet aussi que la formule de championnat manque un peu de piment. A l’issue de la saison régulière, toutes les équipes disputeront les play-offs et aucune ne sera reléguée. « Ça aurait été mieux d’avoir un tour entre les quatre meilleurs équipes et les quatre moins bonnes qui arrêtent », selon le président du HCV. « Il n’y a pas d’objectif à court terme ou moyen terme de monter en 1re ligue », précise-t-il. Au-delà des aspects sportifs, la promotion en 2e ligue a permis au club de doubler « son budget (ndlr 85'000 francs) et le nombre de membres ». /mmi