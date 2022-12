Le HC Delémont-Vallée perd le duel des extrêmes

Le HC Delémont-Vallée n’est pas parvenu à faire déjouer les pronostics. Il s’est incliné 8-3 (2-2 1-0 5-1) sur la glace de Wiki-Münsingen mardi soir en 1re ligue de hockey sur glace. Les Fantômes ont pourtant connu un début de match idéal en profitant d’une pénalité adverse pour mener 2-0 à la 11e grâce à des réussites d’Arnaud Neukomm et Leo Gygax. Le leader a toutefois recollé au score avant la première pause, avant de prendre l’avantage en toute fin de tiers médian. Les Jurassiens ont craqué dès le retour du 2e thé en encaissant quatre buts en l’espace de 10 minutes (7-2). Colin Gfeller a réduit l’écart en supériorité numérique en fin de partie, mais les Bernois ont scellé le score 64 secondes plus tard. Le HCDV encaisse sa 6e défaite de rang et reste lanterne rouge avec 10 points de retard sur la 10e place. /emu