La victoire du soulagement pour le HCDV

Ils l'attendaient depuis de longues semaines... les hockeyeurs du HC Delémont-Vallée ont signé mercredi soir leur première victoire de la saison à domicile en 1re ligue. Ils ont battu Prilly, équipe du haut de tableau, 2-1 après prolongation. Sur sa glace, le HCDV a pris le taureau par les cornes et ouvert la marque grâce à Arnaud Neukomm (8e). Les visiteurs sont toutefois parvenus à égaliser à une seconde de la deuxième sirène sur pénalty. La fin de la rencontre a été tendue et indécise avec plusieurs pénalités, mais sans but. Il a fallu attendre les prolongations et un but de Célien Gygax pour que le HCDV remporte ce duel et, surtout, fête une première victoire cette saison sur sa glace. Les Delémontains mettent ainsi fin à une série de six défaites de rang en championnat. Ils demeurent toutefois derniers de la hiérarchie avec huit points de retard sur la 10e place. /mle