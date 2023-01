Le carton du HC Delémont-Vallée

On n’arrête plus le HC Delémont-Vallée. Les hockeyeurs delémontains ont largement battu Sarine-Fribourg 7-1 à domicile samedi soir en 1re ligue empochant leur 3e succès d’affilée en championnat. Les Fantômes ont pris les devants dès la 10e minute grâce à une réussite de Tristan Vauclair. Lors du 2e tiers, les Fribourgeois ont recollé à la marque à la 23e. Mais 63’’ plus tard, les Jurassiens ont repris l’avantage par Marco Valenzi et même pris le large avec le doublé de Tristan Vauclair à la 28e. Les hommes de Michaël Chételat ont encore salé l’addition lors de la dernière période. Les trois buts de Bastien Lièvre à la 42e, Arthur Pouilly à la 43e et Arnaud Neukomm à la 53e ont assuré aux Fantômes une victoire confortable. Même si le HCDV est toujours lanterne rouge, ce nouveau succès lui permet de revenir à cinq points de la 8e place synonyme de play-off. /nmy