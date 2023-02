Le HC Delémont-Vallée lance son opération sauvetage

Le HC Delémont-Vallée joue sa survie en 1re ligue de hockey sur glace. Les joueurs de Michaël Chételat commencent les play-out samedi. Ils accueillent Unterseen-Interlaken à 17h30. Dans ce tour de relégation, les Fantômes se frotteront aussi aux PIKES d’Oberthurgau et à Yverdon-les-Bains en match aller-retour pour un total de six rencontres qui se tiendront ces prochains samedis. Les compteurs de la saison régulière sont remis à zéro. Les deux premiers seront sauvés et les deux autres relégués.

Après une saison compliquée, le HC Delémont-Vallée a retrouvé une bonne dynamique et de la confiance depuis deux mois et a bien terminé la saison régulière en gagnant cinq de ses six dernières parties. Il aborde donc cette phase de tous les dangers dans de bonnes conditions, avec une troupe au complet : « Je sens l’équipe très motivée. Les joueurs sont prêts pour ce tour de relégation qu’ils préparent depuis décembre. Ce sera six finales, il faudra prendre match par match. Nous devons améliorer chaque petit point que nous pouvons et nous devrons imprimer notre rythme et être disciplinés », explique le chef technique du club Gabriel Meusy.