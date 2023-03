Rendez-vous sport : les play-off de National League

La saison de National League de hockey sur glace entre dans sa dernière ligne droite. Rendez-vous sport s’intéresse ce lundi à la course au titre et aux play-off qui débutent mardi. Pour analyser les différentes affiches et évoquer les favoris, Jérémie Pignard, journaliste RFJ, était l’invité de La Matinale. Et le favori au titre se nomme sans doute Genève, première équipe de la saison régulière, qui compte « des atouts indéniables mais la 1re place n’est jamais facile à assumer et est-ce que Genève n’a pas été trop fort, trop tôt ? », interroge Jérémie Pignard. L’équipe de Zurich, qui « quand elle tourne laisse la plus forte impression de solidité et a une grande culture des play-off », et Bienne, « d’une constance remarquable qui finit avec 101 points à égalité avec Genève et peut-être l’équipe la plus belle à voir jouer », devraient être les principaux contradicteurs des Genevois. Rapperswil, « une équipe qui défend aussi bien qu’elle attaque », pourrait être la surprise de cette course au titre. /mmi