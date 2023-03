Nouvelles recrues au HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée prépare la suite, après une fin de saison 22/23 « positive et teintée de soulagement ». Le club vadais a annoncé, dans un communiqué publié mardi soir, les arrivées de plusieurs nouveaux joueurs. Le gardien Derian Rensch arrivera du HC Guin, le défenseur Joël Bühler des U20 du HC Bâle, et le défenseur franc-montagnard Cyril Taillard rejoindra donc la vallée. Evan Fluri fera quant à lui son retour à la compétition, après une saison blanche, suite à une blessure. Le club ajoute encore que l’attaquant Thibaut Henry est prolongé, et que de jeunes joueurs issus du mouvement junior seront intégrés. Au moins un défenseur doit encore être engagé, ainsi que deux nouveaux attaquants.





Du neuf au sein du staff

Le club annonce encore que Jordan Eschmann sera son nouveau préparateur phsyique pour la saison estivale et qu’il assurera le suivi de sa première équipe. Didier Muriset sera manager d’équipe, en plus du chef technique Gabriel Meusy. Le HC Delémont-Vallée tient encore à engager un entraineur adjoint en soutien à Michael Chételat, ainsi qu’un entraineur pour les gardiens.





Bilan positif

Pour ce qui est du bilan, le HC Delémont-Vallée estime que les joueurs ont dû « enfiler le bleu de travail » cette dernière saison, pour « se sortir de la spirale dans laquelle ils étaient enfermés ». Le communiqué met en avant le fait que les hockeyeurs vadais ont su rebondir en 2023, enchainant 9 victoires sur 11 matches joués, après une année 2022 assez pauvre. /comm-cto