Le HC Delémont-Vallée dans le groupe des Suisses-allemands

Le HC Delémont-Vallée devra se frotter aux équipes suisses-allemandes en 1re ligue de hockey sur glace. Selon le Quotidien Jurassien, la répartition des groupes du prochain championnat a réservé une mauvaise surprise au club de la capitale jurassienne. Le HCDV se retrouve dans le groupe Est et affrontera notamment l’équipe grisonne de Prätigau-Herrschaft ou Herisau, le chef-lieu du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Il ne retrouvera donc pas ces voisins de Tramelan, Fleurier ou encore Université Neuchâtel. Le président du club delémontain Vincent Queloz a confirmé la nouvelle à RFJ. Il a expliqué que ce changement était dû à « l’interprétation du règlement par la Ligue suisse de hockey qui demande une équité dans les déplacements et pour une valeur qui est de 50km environ, le HCDV ferait moins de déplacement dans ce groupe Est qu’Unterseen-Interlaken ». Il déclare également que cette décision peut être dommageable pour le club : « C’est 10% de déplacement en plus, nous estimons aujourd’hui une perte d’environ 15'000.- sur notre budget ».