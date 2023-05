Rendez-vous sport : la Suisse carbure à plein régime

On l’attendait au tournant, elle répond pour le moment aux attentes… l’équipe de Suisse de hockey sur glace a gagné six matches sur six au Championnat du monde à Riga. Samedi et dimanche, elle a dominé respectivement le Canada et la République Tchèque pour s’assurer de terminer à la 1re place du groupe B. Jeudi, en quart de finale, la Suisse devrait défier l’Allemagne ou le Danemark pour tenter de se hisser dans le dernier carré de la compétition. Sur place à Riga comme dans toute la Suisse, les supporters sont confiants par rapport à la suite des événements et attendent avec impatience les matches à élimination directe. Notre envoyé spécial Christophe Moreillon a fait le point sur les forces de l’équipe de Suisse et sur l’ambiance en Lettonie dans notre chronique du Rendez-vous sport (tous les lundis vers 8h15). /mle