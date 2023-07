Gary Sheehan rebondit au HC Franches-Montagnes !

À mi-chemin entre La Chaux-de-Fonds et Porrentruy

Gary Sheehan signera son retour à la bande en septembre. Il n’a plus exercé depuis son limogeage du HC Ajoie en février de l’an dernier. « Ça me manque », n’a pas caché le technicien de 59 ans. Actif depuis une vingtaine d’années en National League et en Swiss League, il ne voit pas cette signature comme un pas en retrait dans sa carrière. « J’ai essuyé quelques refus. Les portes ne se sont pas ouvertes. Mais étant un impatient, je sens que j’ai besoin de travailler. C’est une situation win-win », détaille le Québécois. Il aura la mission de travailler avec un groupe jeune et d’établir le HC Franches-Montagnes dans la 3e division nationale. Ironie de l’histoire, il pose ses patins à mi-distance entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HCA, deux clubs qu’il a dirigés durant un peu moins de 8 saisons chacun.