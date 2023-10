Cap à l’Est pour le HC Delémont-Vallée

Le nouvel hiver est synonyme de « grand changement » pour le HC Delémont-Vallée. S’il milite toujours en 1re ligue, le club jurassien de hockey sur glace va découvrir le groupe Est et des adversaires entièrement alémaniques. « Ce sont des équipes qu’on ne connaît pas. On risque de jouer de grosses cylindrées. On part un peu dans l’inconnu », avoue Michael Chételat. Pour sa 7e saison aux commandes des Fantômes, l’entraîneur ne cache pas une certaine « motivation d’évoluer dans des nouvelles patinoires et face à de nouveaux joueurs ». Et ça démarre ce mardi soir par un déplacement sur la glace bernoise de Berthoud. « Les équipes jouent toutes à 4 lignes. Il y aura aussi beaucoup plus de charges physiques », prévient l’ancien attaquant. Pas de quoi l’effrayer. Son HCDV visera les play-off après avoir dû passer par les play-out pour assurer son maintien la saison dernière. « Avec ce qu’on a vécu, on a beaucoup appris. On a aussi pu recruter des joueurs d’expérience », dit-il pour justifier l’objectif.