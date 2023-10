Le HC Delémont-Vallée décolle

Le HC Delémont-Vallée décroche ses premiers points de la saison de 1re ligue. Les hockeyeurs vadais l’ont emporté 2-1 (0-0 0-1 1-1) à Wil samedi, après deux défaites en autant de matches. Après une première partie de rencontre vierge de but, ils ont débloqué le score à la 35e grâce à un but de Cyril Taillard à la 35e. Les Fantômes ont tiré avantage d’un supériorité numérique pour doubler la mise par l’intermédiaire de Bryan Dick à la 51e. Ils ont ensuite su résister aux St-Gallois qui ont réduit l’écart quelques minutes plus tard pour fêter leur premier succès. Le HCDV prend place parmi le top 8, avec le même nombre de points que les 9 et 10e du classement, mais un match de moins au compteur. /emu