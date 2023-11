Première victoire à domicile pour le HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée empoche ses premiers points de la saison à domicile. Les hockeyeurs vadais se sont imposés 4-2 (1-1 0-1 3-0) face aux Pikes d’Oberthurgau samedi en 1re ligue. Les Fantômes ont ouvert le score à la 8e minute grâce à Jonas Zinkl. Mais les Thurgoviens sont revenus dans le match en égalisant à 37 secondes de la fin du 1er tiers-temps, avant de passer devant en supériorité numérique à la 37e. Le HCDV a renversé le match dans la dernière période. Celien Gygax a égalisé à la 47e et les joueurs de la capitale ont ensuite pris l’avantage en marquant à deux reprises à 5 contre 4 par Yoann Adatte à la 52e et Gaetan Struchen une minute plus tard. Ce succès permet à Delémont-Vallée de conserver sa 9e place, avec un point de retard sur la barre et un match de moins au compteur. /cra