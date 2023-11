Réveil tardif du HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée ne parvient toujours pas à enchaîner dans le championnat de 1re ligue. Victorieux des Pikes d’Oberthurgau le week-end passé, les protégés de Michael Chételat ont rechuté ce dimanche. Ils ont été défaits à Lucerne 4-3 après les tirs au but. Les hockeyeurs vadais ont eu le mérite de s’accrocher dans cette rencontre. Menés 3-0 à la 32e, ils ont fait leur retard grâce à des buts de Ken Steiner (39e), Léo Gygax (42e à 5 contre 4) et Evan Fluri (49e). Ils n’ont ensuite pas trouvé la faille lors de la séance des tirs au but.

Le HCDV profite tout de même de ce point pour grimper à la 8e place synonyme de qualification pour les play-off. Il possède le même nombre d’unités que les Pikes d’Oberthurgau qui le talonnent au classement. /msc