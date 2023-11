Le HC Delémont-Vallée gagne dans la douleur

Le HC Delémont-Vallée a battu mardi soir la lanterne rouge de 1re ligue de hockey sur glace mais non sans difficultés. Le HCDV s’est imposé 6-4 à domicile face à Argovia Stars. Les Vadais ont mené 1-0 à l’issue du premier tiers-temps mais les deux équipes en étaient à 2-2 partout après la seconde période. La décision est donc tombée lors du troisième tiers-temps. Gaëtan Struchen a marqué un but décisif à moins de deux minutes de la fin du match, alors que le score était de 4-4. Le score définitif a été scellé par Jiyan Kivanç dans le but vide. Les autres buteurs delémontains ont été les suivants : Loris Schlüchter, Jérôme Péteut Thibaut Henry et Yoann Adatte. Le HCDV grimpe à la 8e place au classement avec un point d’avance sur la barre. /fco