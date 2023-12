La réaction trop tardive du HC Delémont-Vallée

Le HC Delémont-Vallée stoppé net. Après 4 victoires de suite dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace, les Delémontains se sont inclinés 7-3 contre Wetzikon ce mercredi soir devant leur public. Le HCDV a bien mal débuté cette rencontre en se retrouvant mené 3-0 par le dauphin zurichois après le 1er tiers. En 2e période, Vincent Stemer a remis les siens dans le bon sens en trouvant la faille à la 25e. Mais les visiteurs ont repris 3 longueurs d’avance à la 33e.

Les joueurs de Michael Chételat n’ont pourtant pas lâché. Ils sont revenus à un but de leur adversaire suite aux réussites de Léo Gygax (49e) et Célien Gygax qui a imité son partenaire 15’’ plus tard. Les Zurichois ont toutefois enfoncé le clou avec 3 nouvelles réalisations dans les 5 dernières minutes de la partie.

Au classement, le HCDV conserve sa 7e place mais ne compte que 2 points d’avance sur la barre avec, tout de même, un match joué en moins. /nmy