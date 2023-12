Le HC Delémont-Vallée fessé à domicile

Le HC Delémont-Vallée passe sous la barre. Les Jurassiens ont perdu contre Wil 9-4 samedi soir dans le cadre du championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Cette défaite face à un adversaire direct fait reculer les Fantômes sous la barre. Ils occupent désormais la 9e place du classement. Le HCDV ne compte toutefois qu’une longueur de retard sur le top 8 et a joué un match en moins.

Les hommes de Michael Chételat étaient déjà menés 4-0 après 23 minutes de jeu. Jonas Zinkl a réduit l’écart à la 33e mais les St-Gallois ont répondu en faisant trembler, une nouvelle fois, les filets 22’’ plus tard. Le HCDV a entamé le dernier tiers avec d’autres intentions et a même pu y croire. Il est revenu à 5-4 après un doublé de Leo Gygax (42e et 46e) et une réalisation de Pablo Strub (43e). L’équipe visiteuse n’a toutefois pas perdu confiance et a inscrit 4 buts dans le dernier quart d’heure. Le HC Delémont-Vallée aura l’occasion de faire oublier ce résultat dès mardi. Il s’en va défier le 3e Prättigau. /fwo