Le HC Delémont-Vallée perd à nouveau

Malgré une remontée spectaculaire, le HC Delémont-Vallée n’a pas mis fin à sa série noire en 1re ligue de hockey sur glace. Les Jurassiens ont été défaits par Reinach 6-5 dimanche en terre argovienne. Ils concèdent ainsi leur 7e revers de rang. Leur dernière victoire remonte au 6 décembre dernier. Le HCDV était mené 5-1 après les 2 premiers tiers. L’unique réalisation delémontaine avait été inscrite à la 35e par Vincent Stemer. Les Fantômes sont revenus de la 2e pause avec d’autres intentions et ont réussi à recoller au score. Ils ont marqué 4 buts en 8’ grâce à Arnaud Neukomm (42e et 47e), Thibaut Henry (46e) et Swen Meusy (50e). Le HC Delémont-Vallée a finalement été refroidi en encaissant la dernière réalisation de la soirée à 2’ de la fin de la rencontre.

Les hommes de Michael Chételat conservent toutefois leur 10e place au classement. Les espoirs de play-off se font de plus en plus minces pour le HCDV qui compte 8 longueurs de retard sur le 8e rang alors qu’il ne lui reste que 3 matches à jouer. /fwo