Michael Chételat n’est plus l’entraîneur principal du HCDV

Après une saison régulière achevée à une 11e place de 1re ligue en deçà des objectifs, le HC Delémont-Vallée tente l’électrochoc en vue des play-out. L’encadrement du club annonce un changement d’entraîneur principal. Real Raemy, ancien joueur de Fribourg-Gottéron en Ligue A et ex-entraîneur de Sarine-Fribourg et Yverdon en 1re ligue, prendra le relai de Michael Chételat qui restera son assistant. Le nouvel entraîneur principal était dernièrement responsable sportif du mouvement junior de Viège. La direction affirme avoir « analysé longuement la situation sportive de sa première équipe et a décidé de maximiser ses chances de succès en insufflant une nouvelle dynamique pour les 8 semaines cruciales qui arrivent ». Le HC Delémont-Vallée lancera les play-out le mardi 9 février à domicile contre Fleurier. /comm-jpi