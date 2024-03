Le HC Delémont-Vallée sauve sa peau !

Le HC Delémont-Vallée évoluera encore en 1re ligue de hockey sur glace la saison prochaine. Il a sauvé sa peau dans le tour contre la relégation. Les hommes de Real Reamy ont assuré leur maintien en remportant leur dernier match ce samedi 3-0 sur la glace de Fleurier. Ils terminent ainsi à la 1re place du classement de ce mini championnat à quatre équipes avec 12 points. Jiyan Kivanç a montré la voie à suivre en inscrivant le 1er but de la rencontre à la 11e minute de jeu. Le HCDV a doublé la mise dans le 2e tiers grâce à Célien Gygax à la 34e. L’attaquant a permis aux Jurassiens de prendre le large dans cette rencontre en marquant le dernier but du match à la 46e en supériorité numérique. Les Fantômes sont désormais en vacances et peuvent célébrer leur maintien comme il se doit. /fwo