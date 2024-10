Un HC Delémont-Vallée revigoré attaque le championnat

Un vent de fraicheur souffle sur le HC Delémont-Vallée. Deux jours après leur élimination en Coupe de Suisse, les hockeyeurs jurassiens lancent ce mardi soir leur championnat de 1re ligue par un déplacement à Guin à 20h15. Après une dernière saison compliquée et un sauvetage acquis dans le tour contre la relégation, le HCDV a connu plusieurs mouvements. Le tiers de son effectif a changé cet été et un nouvel entraineur est arrivé à la bande. Ces Fantômes revigorés entament le championnat avec l’objectif d’atteindre les play-off. « C’est une ambition logique et saine », se satisfait le coach Gilles Voirol.