Premier déplacement infructueux pour Delémont-Vallée

Deuxième défaite de la semaine pour le HC Delémont-Vallée. Les hockeyeurs de la capitale jurassienne sont rentrés défaits 5-3 de leur déplacement chez Wiki-Münsingen samedi en 1re ligue. Les Bernois, qui disputaient leur première rencontre de la saison, ont marqué le seul but du tiers initial. Les visiteurs ont mal géré leur égalisation survenue en début de tiers médian par l’intermédiaire de Julian Imhof, en se retrouvant à nouveau à patiner après le score 47 secondes plus tard. L’équipe de Gilles Voirol s’est même retrouvée menée 4-1 après avoir reçu un but juste avant la deuxième sirène, puis à la 49e, avant de montrer une belle réaction. Les Fantômes ont profité d’une supériorité numérique pour réduire l’écart par Thibaut Henry, avant de revenir à une longueur grâce à Yanis Giulieri. À nouveau avec un joueur de plus sur la glace en toute fin de match, les Vadais ont pris tous les risques en sortant leur gardien Stéphane Panseri, mais ils ont reçu un dernier but dans la cage vide.

Le HCDV encaisse un deuxième revers en autant de matches en ce début de saison. /emu